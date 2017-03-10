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    Шварценеггер может баллотироваться в сенат США

    (обновлено: )29
    Согласно данным, Арнольд Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление официального представителя артиста.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Stephan Rinke
    Иисус, свой Трамп и другие политики. Выборы в Нидерландах, накануне

    "Мы оставляем за собой все варианты действий", — заявил представитель актера Дэниел Кетчелл.

    По его словам, сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.

    Ранее Шварценеггер критиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу "поменяться работами". Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу "Ученик" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен.

    Ранее в СМИ появлялись сообщения, что правоохранительные органы США изучают возможные связи Трампа и его окружения с Россией в период предвыборной кампании. Глава государства неоднократно это опровергал.

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