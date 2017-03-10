Гибель детей при пожаре в Гватемале: открылись шокирующие подробности

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина. Одной из причин массовой гибели детей при пожаре в центре реабилитации жертв семейного насилия в Гватемале могло стать содержание постояльцев в запертой на ключ комнате, считает прокуратура по правам человека центральноамериканской страны.

По последним данным врачей, трагедия уже унесла жизни 33 детей. Помимо погибших на месте 19 подростков, еще 14 скончались в больницах от полученных ожогов.

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"Они сидели под замком в одном помещении площадью не более четырех квадратных метров, там было примерно 60 девочек", — приводит портал Prensa Libre заявление в конгрессе страны прокурора по делам детства Глории Кастро.

Прокурор отметила, что двери и окна комнаты были надежно закрыты, а такую высокую концентрацию подростков в маленьком пространстве она объяснила наказанием со стороны руководства центра за массовый побег воспитанников, произошедший накануне пожара.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать поджог одним из воспитанников своего матраса в знак протеста против плохого обращения и питания, после чего пламя перекинулось на другие помещения. Сейчас детей из центра переводят в другие заведения, примерно 200 подростков уже размещены в других центрах. Всего же в момент трагедии там находилось порядка 600 детей.