Хокинг заявил о необходимости создания мирового правительства

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью газете The Times заявил, что создание некоей формы мирового правительства актуальным вариантом для решения глобальных проблем, угрожающих человечеству уничтожением.

"С тех пор как была основана цивилизация, агрессия человека была весьма полезной, поскольку это давало определенные преимущества для выживания. Мы должны контролировать этот унаследованный инстинкт с помощью нашей логики и разума", — сказал известный теоретик.

Хокинг считает, что хоть создание некоей формы мирового правительства как единого центра управления человечеством и кажется ему разумным, он отдает себе отчет о рисках возникновения диктатуры в масштабах планеты.

Ранее Хокинг заявил,что человечество исчезнет с Земли в ближайшую тысячу лет, об это он рассказал в ходе выступления на студенческом дискуссионном обществе Оксфорда.