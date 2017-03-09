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    В мире

    Хокинг заявил о необходимости создания мирового правительства

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    Физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что хоть создание некоей формы мирового правительства как единого центра управления человечеством и кажется ему разумным, он отдает себе отчет о рисках возникновения диктатуры в масштабах планеты.
    Стивен Хокинг
    Страница Стивена Хокинга в Facebook

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью газете The Times заявил, что создание некоей формы мирового правительства актуальным вариантом для решения глобальных проблем, угрожающих человечеству уничтожением. 

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    "С тех пор как была основана цивилизация, агрессия человека была весьма полезной, поскольку это давало определенные преимущества для выживания. Мы должны контролировать этот унаследованный инстинкт с помощью нашей логики и разума", — сказал известный теоретик.

    Хокинг считает, что хоть создание некоей формы мирового правительства как единого центра управления человечеством и кажется ему разумным, он отдает себе отчет о рисках возникновения диктатуры в масштабах планеты.

    Ранее Хокинг заявил,что человечество исчезнет с Земли в ближайшую тысячу лет, об это он рассказал в ходе выступления на студенческом дискуссионном обществе Оксфорда.

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