Кадры смеющейся Терезы Мэй стали мемом

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Видео смеющейся британского премьера Терезы Мэй попало в интернет. Ролик распространился в сети и стал мемом, сообщает Mashable.

У видео появился собственный хештег #TheresaLaughs ("Тереза смеется"), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.

​Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания продолжает настаивать на применении санкций к России вплоть до выполнения минских договоренностей сторонами конфликта в Украине.