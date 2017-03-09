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    В мире

    Кадры смеющейся Терезы Мэй стали мемом

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    У видео появился собственный хештег #TheresaLaughs ("Тереза смеется"), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.
    Тереза Мэй
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Видео смеющейся британского премьера Терезы Мэй попало в интернет. Ролик распространился в сети и стал мемом, сообщает Mashable.

    У видео появился собственный хештег #TheresaLaughs ("Тереза смеется"), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.

    ​Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания продолжает настаивать на применении санкций к России вплоть до выполнения минских договоренностей сторонами конфликта в Украине.

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