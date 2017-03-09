Кадры смеющейся Терезы Мэй стали мемом

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Видео смеющейся британского премьера Терезы Мэй попало в интернет. Ролик распространился в сети и стал мемом, сообщает Mashable.
У видео появился собственный хештег #TheresaLaughs ("Тереза смеется"), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.
— Mashable (@mashable) 9 марта 2017 г.
Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания продолжает настаивать на применении санкций к России вплоть до выполнения минских договоренностей сторонами конфликта в Украине.