Цена нефти марки WTI опустилась ниже $49 за баррель

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть активно снижаются в четверг до минимальных отметок с начала декабря 2016 года, нефть марки WTI дешевеет на 3% из-за опасений участников рынка, что рост объемов производства в США компенсирует усилия стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств по сокращению нефтедобычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.00 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 2,64% — до 51,71 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 2,61% — до 48,97 доллара за баррель, ранее она снижалась более чем на 3%, до 48,67 доллара.

Участники рынка сохраняют "медвежий" настрой из-за опасений по поводу растущих уровней запасов и добычи нефти в США. В частности, инвесторы обеспокоены тем, что рост объема производства в США в скором времени может компенсировать сокращения добычи "черного золота" со стороны стран ОПЕК и других государств.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста — лишь на 1,967 миллиона баррелей, до 522,167 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,62%, или на 56 тысяч баррелей в сутки, до 9,088 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,9 миллиона баррелей, составив 64,4 миллиона баррелей.

"Очевидно, что ОПЕК никогда не собиралась поддерживать американскую нефтяную промышленность,… и теперь менее вероятно, что члены ОПЕК будут продолжать соблюдать сделку", — приводит агентство MarketWatch слова аналитиков Secular Investor.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.