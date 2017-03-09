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    МИД ФРГ: в Донбассе предпосылок для политического урегулирования нет

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    (обновлено: )47210
    Как отметили в европейском ведомстве, с разными обоснованиями, не соблюдаются даже минимальные договоренности и стандарты - прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, гуманитарная помощь, доступ Красного Креста, обмен пленными.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Берлин считает, что в Донбассе на данный момент нет даже минимальных предпосылок для успешного процесса политического урегулирования, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

    "К сожалению, с разными обоснованиями, не соблюдаются даже минимальные договоренности и стандарты — прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, гуманитарная помощь, доступ Красного Креста, обмен пленными. Это минимальные предпосылки, чтобы политический процесс шел успешно", — заявил Габриэль по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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