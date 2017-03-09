SWIFT перестала оказывать финансовые услуги банкам КНДР

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Международная банковская система SWIFT перестала оказывать финансовые услуги всем северокорейским банкам, которые попали в список санкций ООН, сообщает агентство Рейтер.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

Против КНДР действуют санкции ООН и двусторонние санкции США, в том числе в связи с ядерными испытаниями и программой создания баллистических ракет.

По данным агентства, компания SWIFT прекратила обслуживать банки КНДР после того, как бельгийские власти отозвали разрешение на работу SWIFT с этими банками. Такое решение власти Бельгии приняли, ориентируясь на "текущую международную" ситуацию вокруг КНДР и дискуссии в Совете безопасности ООН, сообщили в компании.

"В результате SWIFT приостановила доступ обозначенных ООН северокорейских организаций к финансовым службам SWIFT", — говорится в заявлении компании. Когда именно был приостановлен доступ к службам и скольких банков это коснулось, компания не сообщила. Как уточняет агентство, три упомянутых в списке ООН и пользующихся системой SWIFT северокорейских банка — это банки East Land и Korea Daesong, а также банковская корпорация Korea Kwangson. В черный список ООН банк East Land попал еще в 2013 году, остальные два — в прошлом году.

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SWIFT сообщила комиссии ООН, что получала платежи за оказываемые банкам Северной Кореи услуги с согласия бельгийских властей, информирует агентство, ссылаясь на отчет ООН. Бельгия заявила ООН, что в соответствии с международным и европейским законодательством получение комиссии от банков из черного списка может быть санкционировано при условии соблюдения некоторых положений ЕС для сумм менее 15 тысяч евро. Однако в среду SWIFT сообщила, что Бельгия недавно отозвала свое разрешение, передает агентство.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.