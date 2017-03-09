Белый дом определился с кандидатурой посла США в России

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Белый дом предложил должность посла США в России экс-губернатору Юты Джону Хантсману, пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации.

По данным газеты, вопрос находится "в стадии подписания документов". Как отмечается, официальное предложение Хантсману последовало "ранее на этой неделе", хотя сам он не откликнулся на просьбу прокомментировать данную информацию.

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Хантсман работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.

В начале марта американские СМИ уже сообщали, что Хантсман является претендентом на пост главы американской дипломатической миссии в Москве. Однако Белый дом тогда не подтвердил эту информацию.

Ранее Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту президента Барака Обаму в слабости в отношениях с Россией.