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    Белый дом определился с кандидатурой посла США в России

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (83)

    (обновлено: )27
    Джон Хантсман работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме. На данный момент дипмиссию США в РФ возглавляет Джон Теффт.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Белый дом предложил должность посла США в России экс-губернатору Юты Джону Хантсману, пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    По данным газеты, вопрос находится "в стадии подписания документов". Как отмечается, официальное предложение Хантсману последовало "ранее на этой неделе", хотя сам он не откликнулся на просьбу прокомментировать данную информацию.

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    Хантсман работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.

    В начале марта американские СМИ уже сообщали, что Хантсман является претендентом на пост главы американской дипломатической миссии в Москве. Однако Белый дом тогда не подтвердил эту информацию.

    Ранее Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту президента Барака Обаму в слабости в отношениях с Россией. 

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