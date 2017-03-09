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    Обнародованы фото украинки, задержанной в ОАЭ за внебрачную связь

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    В соответствии с местным законом, внебрачная половая связь является уголовным преступлением. Посольство Украины в ОАЭ пытается добиться разрешения на женитьбу молодых людей или их депортации.
    Задержанная в Дубае украинка Ирина Нохай и ее бойфренд из ЮАР Эмлин Калверуелл
    Facebook Emlyn Karl Culverwell

    Власти ОАЭ задержали гражданку Украины и выходца из ЮАР за внебрачную связь, после того, как выяснилось, что девушка беременна.

    Молодая пара отдыхала в Дубае, когда 27-летней украинке Ирине Нохай стало плохо. Жених девушки Эмлин Калверуелл (Emlyn Culverwell) из ЮАР сопроводил ее в больницу, где выяснилось, что девушка находится на раннем сроке беременности.

    Facebook Emlyn Karl Culverwell
    Задержанная в Дубае украинка Ирина Нохай

    Медперсонал был вынужден проинформировать власти. Затем дело было передано в полицию, так как, в соответствии с местным законом, внебрачная половая связь является уголовным преступлением, пишет газета.

    Facebook Emlyn Karl Culverwell
    Задержанная в Дубае украинка Ирина Нохай и ее бойфренд из ЮАР Эмлин Калверуелл

    Как пишет газета, посольство Украины в ОАЭ пытается добиться разрешения на женитьбу молодых людей или их депортации.

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    Накануне сообщалось, что в США арестован гражданин Украины по обвинению в экспорте военного оборудован. 

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