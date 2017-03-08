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    Трамп не является "целью" каких-либо расследований – Белый дом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (82)

    (обновлено: )15
    Нет оснований полагать, что президент США Дональд Трамп является целью какого-либо расследования, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп не является "целью" каких-либо расследований, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar
    Трамп сделал откат и подписал новый, менее жесткий указ по мигрантам

    "Нет оснований полагать, что он (Трамп) является целью какого-либо расследования. Думаю, это очень важный момент… Нет оснований полагать, что есть какое-либо расследование министерства юстиции", — сказал Спайсер на брифинге.

    Ранее в СМИ появлялись сообщения, что правоохранительные органы США изучают возможные связи Трампа и его окружения с Россией в период предвыборной кампании. Глава государства неоднократно это опровергал.

    В то же время директор ФБР Джеймс Коми отказался подтверждать или опровергать факт проведения такого расследования, следуя сложившейся практике ведомства, которое независимо от кого-либо в проведении подобных расследований.

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