Трамп не является "целью" каких-либо расследований – Белый дом

Mandel NGAN / AFP

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп не является "целью" каких-либо расследований, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Нет оснований полагать, что он (Трамп) является целью какого-либо расследования. Думаю, это очень важный момент… Нет оснований полагать, что есть какое-либо расследование министерства юстиции", — сказал Спайсер на брифинге.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что правоохранительные органы США изучают возможные связи Трампа и его окружения с Россией в период предвыборной кампании. Глава государства неоднократно это опровергал.

В то же время директор ФБР Джеймс Коми отказался подтверждать или опровергать факт проведения такого расследования, следуя сложившейся практике ведомства, которое независимо от кого-либо в проведении подобных расследований.