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    Голландская Партия свободы получала финансовую помощь из США - СМИ

    (обновлено: )13
    По информации СМИ, Партия свободы, лидером которой является популярный политик Герт Вилдерс, в течение двух лет получала денежные пожертвования от американского писателя и политического деятеля, сторонника крайне правых взглядов Дэвида Горовица.
    Лидер Партии Свобода Герт Вилдерс
    @nytimes

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Крайне правая голландская Партия свободы получала финансовую помощь из США, что за неделю до выборов в стране расценивают как "влияние американских денег", пишет газета New York Times со ссылкой на данные о том, какие средства получали различные политические силы королевства.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Stephan Rinke
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    По информации издания, Партия свободы, лидером которой является популярный политик Герт Вилдерс, в течение двух лет получала денежные пожертвования от американского писателя и политического деятеля, сторонника крайне правых взглядов Дэвида Горовица. Газета отмечает, что в 2015 году он перевел нидерландской партии 120 тысяч долларов, что в том году являлось самой большой финансовой помощью со стороны частного лица в политической системе Нидерландов.

    Кроме того, стало известно, что две консервативные неправительственные организации правого толка — Gatestone Institute со штаб-квартирой в Нью-Йорке и американское отделение International Freedom Alliance — оплачивали для Вилдерса самолет, отель и другие расходы, когда он посещал США в 2016 году.

    По американским стандартам, как отмечает газета, опубликованная сумма пожертвования довольно "скудна", однако некоторые в Нидерландах расценивают это как "американское вмешательство и угрозу национальному суверенитету".

    "Это иностранное вмешательство в нашу демократию. Мы не думали, что люди из других стран будут заинтересованы в нашей политике", — сказал представитель нидерландской Социалистической партии Рональд Раак о зарубежных пожертвованиях своим оппонентам в Нидерландах.

    Партия свободы в Нидерландах известна своими либеральными взглядами по экономическим вопросам и жесткой политикой в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике. Парламентские выборы в Нидерландах намечены на 15 марта.

    Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация соглашения об ассоциации Украина — ЕС. 

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