Сенат Канады абсолютным большинством поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Верхняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой во втором чтении.

Решение принято абсолютным большинством: за соответствующий документ проголосовали 102 сенатора (всего в канадском Сенате — 105 членов), сообщает "Укринформ".

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"Перед окончательным голосованием в третьем чтении документ должен повторно получить согласование профильного комитета, однако обычно этот этап проходит легко. Соответственно, финальное голосование может состояться уже в конце марта — начале апреля", — пишет издание.

После утверждения сенатом следующим шагом со стороны Канады на пути ко вступлению соглашения в силу станет его подписание генерал-губернатором. Однако, чтобы соглашение начало действовать, его должен одобрить также парламент Украины.

Напомним, 11 июля 2016 во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

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17 ноября прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный.