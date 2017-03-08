наверх
08.03.201705:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сенат Канады абсолютным большинством поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

    (обновлено: )3910
    После утверждения сенатом следующим шагом со стороны Канады на пути ко вступлению соглашения о свободной торговле в силу станет его подписание генерал-губернатором.
    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Верхняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой во втором чтении.

    Телевизионный пульт. Архивное фото
    flickr.com/Robert S. Donovan
    Украина: зачистка неугодных СМИ. Запад обеспокоен, но как-то невнятно

    Решение принято абсолютным большинством: за соответствующий документ проголосовали 102 сенатора (всего в канадском Сенате — 105 членов), сообщает "Укринформ".

    Читайте также — Политолог: Украина готовится к войне с Россией

    "Перед окончательным голосованием в третьем чтении документ должен повторно получить согласование профильного комитета, однако обычно этот этап проходит легко. Соответственно, финальное голосование может состояться уже в конце марта — начале апреля", — пишет издание.

    После утверждения сенатом следующим шагом со стороны Канады на пути ко вступлению соглашения в силу станет его подписание генерал-губернатором. Однако, чтобы соглашение начало действовать, его должен одобрить также парламент Украины.

    Напомним, 11 июля 2016 во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

    Читайте также — ЗСТ Украина-Канада: ждать ли прорыва

    17 ноября прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Виктор Чевгуз
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа