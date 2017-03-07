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    В Гааге дипломаты РФ обвинили Украину в невыполненном "Минске-2"

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    (обновлено: )22140
    Председатель российской делегации Роман Колодкин заявил, что "Россия свои обязательства по минским соглашениям выполняет, а вот Украина свои игнорирует".
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Международном суде ООН в Гааге российские дипломаты обвинили Украину в невыполненных минских соглашений, сообщает телеканал "112 Украина". 

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    "Доказательства, что вчера предоставила Украина, не являются основательными. А просьба принять меры не имеют никаких оснований. И это все вне закона. Россия свои обязательства по минским соглашениям выполняет, а вот Украина свои игнорирует", — заявил председатель российской делегации Роман Колодкин.

    В свою очередь в украинской делегации пообещали отреагировать на заявления РФ уже во время завтрашнего заседания.

    "Будем готовиться к завтрашнему заседанию. Украинская сторона завтра представит так называемый ребатл, где мы с учетом российской позиции выскажем свои возражения и дополнительную аргументацию", — сообщил представитель делегации Украины Всеволод Ченцов.

    Ранее Россия в Международном суде ООН заявила, что летом 2014 года в зоне конфликта в Донбассе находились 17 украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук" типа M1, аналогичных тому, из которого, согласно выводам международных следователей, был сбит малайзийский Boeing рейса MH17.

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