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    США заверили ЕС, что не "продадут" Украину России - WSJ

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    Флаги Украины, Евросоюза и США
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Европейские дипломаты получили заверения о том, что Вашингтон не изменит позиции по Восточной Европе и Украине в угоду Москве, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

    "Европейские дипломаты заявили, что их уверили в том, что США не "продадут" Восточную Европу и Украину России, признав растущую сферу влияния Москвы", — пишет газета.

    "Мы достигли прогресса в разработке единой позиции", — сказал газете один из дипломатов, на прошлой неделе проводивший консультации в Вашингтоне. "Никто не ушел с мыслью о том, что США заключают некую грандиозную сделку с Россией", — добавил он.

    По данным издания, ужесточение позиции новой администрации США Дональда Трампа по отношению к Москве вызвало одобрение в Европе.

    Ранее в интервью британской газете Times и немецкой Bild Трамп назвал борьбу с "Исламским государством", переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также более жесткую иммиграционную политику США даже по отношению к гражданам ЕС в качестве приоритетных направлений своей политики.

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