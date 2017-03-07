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    В Англии ротвейлер спас жизнь хозяину, открыв дверь медикам

    (обновлено: )8920
    Перед потерей сознания 32-летний Гэри Грегори позвонил медикам, после чего Меган пыталась открыть дверь, а две другие собаки облизывали его, чтобы привести в чувства.
    Черный ротвейлер по кличке Меган, спасший жизнь хозяину
    metro.co.uk

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Черный ротвейлер по кличке Меган спас жизнь владельцу, открыв дверь фельдшерам. Счастливый случай произошел в городе Филикстоу в графстве Суффолк, Англия, сообщает Metro.

    Согласно сообщению, 32-летний хозяин Гэри Грегори потерял сознание после внутреннего кровотечения, но до этого успел позвонить в службу спасения. Фельдшеры смогли войти только после того, как Меган "открыла" дверь — собака прыгала, пока у нее не получилось надавить на защелку.

    "Нет никаких сомнений, что Меган спасла мне жизнь", — сказал мужчина.

    metro.co.uk
    Черный ротвейлер по кличке Меган и спасенный хозяин, Англия

    Он потерял сознание спустя день после того, как прошел эндоскопию в больнице.

    Издание также сообщает, что в ожидании медиков еще две собаки облизывали лицо хозяину, пытаясь привести его в чувства.

    В 2016 году поисковый пес Дайко несколько дней спасал людей из-под руин после землетрясения в Эквадоре. После четырех дней он умер от истощения. Собака состояла на службе у корпуса спасателей и пожарных города Ибарра и имела очень хорошую репутацию в части обнаружения людей под обломками зданий. Четырехлетний лабрадор даже стал лауреатом нескольких международных премий.

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