В Англии ротвейлер спас жизнь хозяину, открыв дверь медикам

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Черный ротвейлер по кличке Меган спас жизнь владельцу, открыв дверь фельдшерам. Счастливый случай произошел в городе Филикстоу в графстве Суффолк, Англия, сообщает Metro.

Согласно сообщению, 32-летний хозяин Гэри Грегори потерял сознание после внутреннего кровотечения, но до этого успел позвонить в службу спасения. Фельдшеры смогли войти только после того, как Меган "открыла" дверь — собака прыгала, пока у нее не получилось надавить на защелку.

"Нет никаких сомнений, что Меган спасла мне жизнь", — сказал мужчина.

metro.co.uk Черный ротвейлер по кличке Меган и спасенный хозяин, Англия

Он потерял сознание спустя день после того, как прошел эндоскопию в больнице.

Издание также сообщает, что в ожидании медиков еще две собаки облизывали лицо хозяину, пытаясь привести его в чувства.

В 2016 году поисковый пес Дайко несколько дней спасал людей из-под руин после землетрясения в Эквадоре. После четырех дней он умер от истощения. Собака состояла на службе у корпуса спасателей и пожарных города Ибарра и имела очень хорошую репутацию в части обнаружения людей под обломками зданий. Четырехлетний лабрадор даже стал лауреатом нескольких международных премий.