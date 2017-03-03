США будут разделять женщин и детей, задержанных за пересечение границы - СМИ

DAVID MCNEW / AFP

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности США рассматривает меры по раздельному содержанию женщин и детей, задержанных за незаконное проникновение на американскую территорию из Мексики, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Собеседники агентства уточнили, что предложение направлено на то, чтобы удержать матерей от попыток мигрировать в США с детьми. Введение подобной меры позволит властям удерживать родителей в заключении, пока они оспаривают депортацию или ожидают решения по заявлению об убежище, отмечает агентство. Дети в таком случае будут помещены под опеку с целью их защиты социальными органами, при этом их смогут взять на воспитании родственники в США и законный представитель, получающий поддержку от государства.

Ранее президент США призвал к приостановке так называемой политики по "задержанию и освобождению", которая позволяют мигрантам, незаконно попавшим на территорию Штатов, жить на свободе в ожидании окончания судебного процесса по их делу.

Президент США Дональд Трамп также распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически заявляют, что не собираются платить. Трамп признал, что, возможно, первоначально за стену все равно придется платить американским налогоплательщикам. Однако президент США размышляет над способами взыскания этих средств с Мексики — например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.