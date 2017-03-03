Новые меры Белого дома по предотвращению утечек попали в прессу

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Очередные меры администрации президента США по предотвращению утечек в прессу вновь стали достоянием общественности в пятницу после утечки.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что политические назначенцы Белого дома ограничили доступ к секретной внутренней компьютерной системе для профессиональных работников аппарата Белого дома, которые сохраняют свои рабочие места с приходом нового президента.

Тем временем в министерстве внутренней безопасности ищут человека, который "слил" в прессу содержание внутреннего доклада министерства, критически оценивавшего запрет на въезд из семи преимущественно мусульманских стран, уточняет Рейтер. Чиновники госдепартамента заявили агентству, что предпочитают встречи с глазу на глаз и не пользуются телефонами и электронной почтой для обсуждения конфиденциальных вопросов, а работники министерства финансов сообщили, что новый министр Стивен Мнучин предупредил их о возможном прослушивании их телефонов. Официальный представитель министерства финансов это опроверг, но признал, что Мнучин проинформировал подчиненных о недопустимости утечек в прессу.

Критики заявляют, что из-за повышенной секретности многие чиновники, включая министров, не знают о вопросах, которые напрямую их касаются. Когда президент Дональд Трамп подписал в конце января указ об иммиграции, в прессе активно обсуждались предположения, что ключевые министры были проинформированы о содержании указа непосредственно перед подписанием и не участвовали в его составлении.

Белый дом подтвердил слова президента Дональда Трампа, который назвал утечки преступлением. "Президент Трамп очень серьезно относится к преступному обнародованию засекреченной информации, которая критически важна для национальной безопасности США. Процедуры доступа оформляются таким образом, чтобы персонал видел те материалы, которые относятся к его обязанностям, и чтобы секретная информация была защищена", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Энтон.

Агентство отмечает, что преследование утечек не ново в Вашингтоне. Так, при президенте Никсоне ФБР прослушивало разговоры работников Белого дома и журналистов. При этом рекордсменом в преследовании утечек является вовсе не Никсон, а Барак Обама. При Обаме девять чиновников попали под суд за утечки, в то время как во всех предыдущих администрациях вместе взятых таких дел было лишь три.

Ранее Трамп неоднократно выражал возмущение тем, что внутренняя "кухня" Белого дома постоянно описывается в прессе, причем авторы утечек ссылаются на близость к Трампу. Содержание утечек серьезно варьировалось — от заявлений неназванных представителей разведсообщества, будто окружение Трампа "общалось с российской разведкой", что в Москве категорически опровергли, до предположений, что Трамп проводит вечера в своих жилых комнатах в Белом доме за просмотром телевизора в халате. Это последнее утверждение также удостоилось отдельного опровержения от Спайсера, который заявил, что у президента-миллиардера нет халата.

На одном из совещаний Спайсер потребовал от сотрудников предъявить ему свои телефоны, чтобы убедиться, что это не они устроили утечки. Информация о требовании Спайсера немедленно оказалась в СМИ. После этого из Белого дома поступили утечки, что президент Дональд Трамп лично согласился с изучением телефонов сотрудников. Трамп заявил, что это не так, и что он предпочел бы поговорить с сотрудниками с глазу на глаз, но "нормально относится" к действиям Спайсера.