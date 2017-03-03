Spiegel не нашел "неправдивой" информации в своей статье о Януковиче

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В статье Spiegel об экс-президенте Украины Викторе Януковиче неправдивой информации нет, заявили РИА Новости в пятницу в издательстве немецкого еженедельника.

Ранее пресс-служба экс-президента Украины заявила, что немецкое издание Spiegel в статье, опубликованной 22 февраля в электронной версии Spiegel Online, некорректно изложило факты из интервью с Януковичем. Представители экс-президента потребовали от редакции в открытом письме, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, опровергнуть "неправдивую" информацию.

В частности, речь идет об утверждении Януковича о причастности бизнесмена Дмитрия Фирташа и экс-главы администрации президента Сергея Левочкина к подготовке разгона протестующих на Майдане 30 ноября 2013 года. В пресс-службе бывшего украинского лидера пояснили, что Янукович не делал такого утверждения, информация была "некорректно изложена".

В пресс-службе бывшего украинского лидера сообщали, что в оригинальном интервью, видеозаписью которого они располагают, "Виктор Федорович сказал, что утром 30 ноября 2013 года из средств массовой информации он узнал, что Сергей Левочкин подал в отставку, и понял, что он начал вести какую-то свою игру". По мнению представителей Януковича, "из этих слов никак нельзя сделать прямой вывод о том, что Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Сергей Левочкин планировали разгон протестующих 30 ноября 2013 года".

"Мы совместно с нашим автором Кристианом Неефом (Christian Neef) провели проверку по факту изложенных в открытом письме обвинений в отношении нашего материала о Викторе Януковиче. Мы не смогли обнаружить "неправдивой информации". Соответственно, мы сохраняем наше видение беседы", — говорится в ответе отдела коммуникации и рекламы издательства Spiegel-Verlag, полученном РИА Новости.