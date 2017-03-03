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    Парламент Британии: Запад нарушит обязательства перед Украиной ослаблением санкций

    (обновлено: )21612
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Великобритания должна быть готовой начинать "неприятные разговоры" с США, чтобы сохранить принципиальную позицию Запада в отношении санкций против России. Об этом, как сообщает zn.ua со ссылкой на The Guardian, говорится в отчете по англо-российским отношениям специального комитета иностранных дел, сформированных всеми парламентскими партиями королевства.

    Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность отмены санкций против России. В частности, в январе он допустил такую возможность в обмен на соглашение с Москвой о сокращении ядерных арсеналов. Однако, британский комитет подчеркнул, что любое ослабление давления на Россию будет "нарушением обязательств международного сообщества перед Украиной, которое подбодрит Россию в ее усилиях диктовать условия, на которых она будет вести дела с Западом".

    Комитет предостерег премьер-министра Великобритании не поддаваться на изменения в политике США в отношении Кремля. При этом в отчете отмечается, что санкции должны и в дальнейшем быть привязаны к "выполнению российской стороной обязательств перед Украиной", и их отмена не должна становиться предметом обмена на любое сотрудничество с Москвой в других сферах.

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