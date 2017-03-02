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    Вице-президент США пока не планирует общаться с Путиным

    (обновлено: )44
    Майкл Пенс заявил в среду, что пока не планирует общаться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул "серьезную приверженность США НАТО".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс заявил в среду, что пока не планирует общаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

     

    В ходе интервью на телеканале Fox News ведущий напомнил как в недавней беседе с президентом США Дональдом Трампом назвал Путина "убийцей". "Но я считаю, что вы должны пойти и поговорить с Путиным", — добавил он.

    "С моей стороны таких планов нет", — ответил Пенс. При этом он подчеркнул "серьезную приверженность США НАТО".

    "Две вещи являются правдой. Мы намерены возлагать ответственность на Россию за прекращение насилия в Украине. Но в то же время наш президент продолжает считать, что есть возможности для поиска общих основ с РФ, прежде всего, в борьбе с (террористической группировкой — ред.) "Исламское государство"), — сказал Пенс.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения.

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