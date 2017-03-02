Британские депутаты за работу российских Sputnik и RT в Великобритании

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Sputnik и RT должны иметь возможность работать в Британии, считает Международный комитет британского парламента, который в докладе об отношениях с Россией посвятил отдельную главу вопросам пропаганды и борьбы с "фейковыми новостями".

"Рост числа "фейковых" новостей в Великобритании является поводом для серьезного беспокойства. Ключевые вопросы касательно беспристрастности, объективности и самой новостной составляющей материалов RT и Sputnik остаются без ответа. Британский регулятор должен продолжать принимать меры против примеров вопиющей лжи поддерживаемых российским государством СМИ", — говорится в опубликованном в четверг докладе.

Вместе с тем, парламентарии подчеркнули, что препятствовать работе российских СМИ в Великобритании нельзя.

"Но возможность для таких СМИ, как RT и Sputnik, работать в Великобритании, должна рассматриваться как сильная сторона Великобритании. Свобода слова и свобода прессы являются ключевыми британскими ценностями, в которые Великобритания обоснованно верит…. И наоборот, ограничения в отношении деятельности зарубежных и местных СМИ в России отражает то, что Кремль боится, что его аргументы не смогут победить в свободном и открытом споре", — утверждается в докладе.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать в европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

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В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

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Из 691 депутата, принимавшего участие в голосовании, в поддержку документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208. Таким образом, однозначно за принятие документа высказалось меньше половины голосовавших.