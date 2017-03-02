Британские депутаты настаивают на сохранении давления на РФ из-за Украины

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Правительство Великобритании должно продолжать призывать к ответу РФ по вопросу Крыма и за действия в Сирии, считает Международный комитет британского парламента.

"Россия использует возможности, когда ей кажется, что Запад не живет в соответствии со своими идеалами и стандартами. Великобритания должна продолжать призывать Россию к ответу за действия, нарушающие международное гуманитарное право в Сирии или где бы то ни было, не в последнюю очередь, за незаконную аннексию Крыма", — отметил глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант, представляя доклад о британо-российских отношениях.

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В докладе говорится, что МИД Британии должен прислушиваться к любым предложениям России об урегулировании ситуации в Украине, которые соответствуют международному законодательству.

"Действия России в Украине, демонстрирующие соответствие международному законодательству, могут привести к постепенному снятию санкций и дадут России "дорожную карту" по восстановлению позитивных отношений с Западом", — отмечается в документе.

Парламентарии призвали МИД страны в ответе на доклад определить точные обязательства России в рамках минских договоренностей.

Говоря о Сирии, авторы доклада признали, что никакого способа полноценно расследовать военные преступления в этой стране пока нет.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.