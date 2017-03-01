Глава МИД ФРГ: санкции с РФ не будут сняты в ближайшее время

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что существенного прогресса в реализации минских договоренностей нет, передает агентство Рейтер.

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По его мнению, санкции с России не будут сняты в ближайшее время.

Заявление было сделано в ходе визита министра иностранных дел Германии в Вильнюс, где он встретился со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.