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    Единый сценарий выхода ЕС из кризиса будет готов в декабре - Кучухидзе

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (417)

    (обновлено: )25
    Политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире "ГС" прояснил, что к основной "Белой книге" разработаны еще пять дополнительных концептуальных документов для более широкой дискуссии между членами ЕС.
    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Еврокомиссия разработала несколько вариантов выхода ЕС из кризиса, вызванного Brexit. Так, под руководством главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера было создано пять сценариев дальнейшего развития Евросоюза без Великобритании. Они объединены в "Белую книгу". Обсуждение документа состоится на саммите ЕС в Риме 25 марта. Названия возможных сценариев — "Делать меньше, но эффективнее", "Больше делать вместе", "Продолжать тот же курс", "Только единый рынок", "Те, кто хочет больше получить, больше делает".

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Когда будет сформирован единый сценарий развития событий для ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

    "К "Белой книге" разработано еще пять дополнительных концептуальных документов для более широкой дискуссии между членами ЕС по пяти направлениям… и вот сегодняшняя "Белая книга" плюс пять дополнительных документов, которые мы увидим на протяжении года. Их обобщение мы увидим в сентябре 2017 года, и потом уже в декабре будет утверждено что-то более-менее единое как раз Европейским Советом. Поэтому я думаю, что как раз в декабре мы сможем увидеть, какой выбор будет сделан, в пользу какого сценария", — сказал Кучухидзе.

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