ЕК обозначила пять сценариев развития стран ЕС без Британии

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Еврокомиссия (ЕК) обозначила пять сценариев развития 27 стран Евросоюза, то есть, без участия Великобритании, до 2025 года, говорится в пресс-релизе ЕК.

"В "Белой книге" излагаются основные вызовы и возможности для Европы на ближайшую декаду. В ней представлены пять сценариев о том, как союз может развиваться до 2025 года", — говорится в сообщении.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, чьи слова приводятся в релизе, пояснил так: "Пришло время объединенной Европе из 27 (стран — ред.) сформировать взгляд на свое будущее". По словам Юнкера, в "Белой книге" ЕК представлены различные пути, которые может выбрать ЕС для своего развития.

Каждый из сценариев предлагает некоторую оценку возможного состояния Евросоюза к 2025 году, отмечает ЕК.

Юнкер выразил надежду, что после представления документа, в ЕС начнется "честное и широкомасштабное" обсуждение.

"Белая книга", содержание которой общественности пока не разглашается, специально подготовлена к юбилейному саммиту Евросоюза 25 марта в Риме, на котором будет рассмотрена дальнейшая судьба ЕС в составе 27 государств-членов сообщества с учетом предстоящего выхода из него Великобритании.

В "Белой книге" изложены несколько разных путей следования для ЕС, один из которых национальным лидерам надлежит избрать до конца года. Варианты варьируются от концепта полноценного федералистского ЕС до Европы с двумя скоростями (более и менее продвинутой формами интеграции), а также Европы, которая действует только как зона свободной торговли.

Напомним, правительство Британии рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.