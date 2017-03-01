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    Начато антидемпинговое расследование в отношении украинских стальных колес

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    Как говорится в уведомлении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, комиссия возобновила расследование на основании заявления поданного Выксунским метзаводом и "Евраз НТМК" и поддержанного "Проммашкомплектом".
    Флаг Украины.Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала повторное антидемпинговое расследование в отношении украинских стальных цельнокатаных колес, говорится в уведомлении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК.

    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Комиссия возобновила расследование на основании заявления поданного Выксунским метзаводом и "Евраз НТМК" и поддержанного "Проммашкомплектом".

    "Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии… принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в отношении стальных цельнокатаных колес, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию … (ЕЭАС – Ред.),… в целях пересмотра антидемпинговой меры в связи с изменившимися обстоятельствами", — говорится в уведомлении.

    В связи с изменившимися обстоятельствами существующая антидемпинговая мера недостаточна для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов ЕЭАС из-за демпингового импорта, говорится в документе. Антидемпинговая пошлина в размере 4,75% от таможенной стоимости сроком на 5 лет применяется с 22 января прошлого года.

    По мнению компаний-заявителей, демпинговая маржа при поставках колес из Украины увеличилась по сравнению с демпинговой маржой, определенной в ходе первоначального антидемпингового расследования с 4,75% до 51%.

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    Расследование ведется в отношении цельнокатаных колес диаметром 710 миллиметров и более, предназначенных для изготовления и ремонта колесных пар вагонов электро- и дизель-поездов, специального железнодорожного подвижного состава.

    Ранее сообщалось, что Египет начал антидемпинговое расследование импорта украинской арматуры. 

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