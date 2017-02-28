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    В Европарламенте уточнили ограничения при отмене виз для украинцев

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (261)

    (обновлено: )54504
    В заявлении Европарламента говорится, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.
    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник согласовали отмену виз для граждан Украины.

    Эксперт Совета внешней торговли Украинская призма Марьяна Кузьо
    gs.fm
    В вопросе безвиза с ЕС не стоит привязываться к конкретным датам - эксперт

    Как говорится в официальном заявлении пресс-службы Европарламента, теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним – ЕП на пленарной сессии, а затем – Совет ЕС.

    "Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок", — сообщил Европарламент.

    При этом в сообщении отмечается, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

    Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. Нормативный документ, содержащий поправки к действующим правилам, будет подписан Европарламентом и председательством Совета ЕС 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

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    Комментируя решение ЕП, президент Петр Порошенко заявил, что диалог между Верховной Радой, Еврокомиссией и Европарламентом по вопросу предоставления Украине безвизового режима завершен.

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