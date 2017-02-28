Просмотры видео на YouTube достигли миллиарда часов в день

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Пользователи видеохостинга YouTube ежедневно просматривают по миллиарду часов онлайн-видео, сообщил вице-президент компании по технологическим вопросам Кристос Гудроу в официальном блоге YouTube.

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"Мы достигли важного этапа в нашем путешествии — люди во всем мире теперь смотрят по миллиарду часов невероятных видео на YouTube каждый день!" — заявил Гудроу. "Если бы вам пришлось смотреть видео на YouTube на протяжении миллиарда часов, это заняло бы у вас более 100 тысяч лет", — добавил он.

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Интернет-видеохостинг YouTube принадлежит корпорации Google, которая в октябре 2015 года вошла в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.