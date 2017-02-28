наверх
28.02.201703:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Первый туристический полет вокруг Луны запланирован на конец 2018 года

    (обновлено: )4
    В космической компании SpaceX поблагодарили НАСА за финансирование, которое позволило создать космический корабль Dragon 2, который будет использоваться в тандеме с тяжелой ракетой-носителем Falcon.
    Старт ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде. Архивное фото
    REUTERS/Baz Ratner Steve Nesius

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году, говорится в пресс-релизе компании.

    "Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне", — говорится в релизе.

    Первый выход астронавтов в открытый космос в новом году
    канал Ruptly TV в YouTube
    Первый выход астронавтов в открытый космос в новом году

    По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах.

    Смотрите также: Экстренная пресс-конференция НАСА

    В SpaceX поблагодарили американское космическое агентство НАСА за финансирование, которое позволило создать космический корабль Dragon 2 — тот будет использоваться в тандеме с тяжелой ракетой-носителем Falcon. Эта ракета дает две трети тяги тяжелой ракеты Saturn V, которую использовало НАСА для отправки астронавтов на Луну.

    Также космический корабль Crew Dragon будет запущен компанией к Международной космической станции в автоматическом режиме во втором квартале 2018 года. Планируется в будущем осуществлять до 4 подобных полетов в год.

    Взлет космических туристов запланирован с мыса Канаверал во Флориде.

    "Это возможность для людей вернуться в дальний космос впервые за 45 лет, и они будут путешествовать по Солнечной системе быстрее и дальше, чем кто-либо до них", — говорится в сообщении компании.

    Смотрите также: НАСА запустила спутник с помощью крылатой ракеты

    Расстояние до естественного спутника Земли — Луны — составляет в среднем 384 467 километров. До нынешнего момента единственной программой, в рамках которой люди преодолевали земное притяжение и покидали низкую околоземную орбиту, остается американская программа "Аполлон". В 1969-1972 годах американские астронавты шесть раз успешно высаживались на поверхность Луны и возвращались на Землю.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Ольга Айвазовская
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Визит Савченко и Рубана в ДНР