Крупная авария произошла в Калифорнии, один человек погиб, 21 пострадал

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб, еще 21 пострадал в результате крупного ДТП в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC.

Смотрите также: Масштабная авария в Балтиморе

По его данным, инцидент произошел в понедельник около полудня (22.00 по Киеву) в округе Сан-Бернардино. Столкновение произошло между автобусом и двумя автомобилями. Причины ДТП пока неизвестны.

На место происшествия прибыли четыре вертолета и девять карет "скорой помощи", а также сотрудники пожарных служб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще 15 получили ранения после того, как бензовоз упал с моста на проходящую под ним дорогу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).