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    Взрыв произошел в правительственном здании в Индонезии

    Тема:

    Серия взрывов в столице Индонезии (24)

    (обновлено: )28
    В Индонезии в правительственном здании в городе Бандунг произошел взрыв. В данный момент полиция ведет перестрелку с нападавшим в правительственном здании.
    Полиция в Индонезии. Архивное фото
    REUTERS Beawiharta

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Полиция Индонезии проводит расследование в связи со взрывом в правительственном здании в городе Бандунг, передает агентство Рейтер.

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    По данным агентства, в данный момент полиция ведет перестрелку с нападавшим в правительственном здании.

    Ранее сообщалось, что индонезийский полицейский спецназ арестовал в восточном пригороде Джакарты пятерых предполагаемых террористов-сторонников террористической организации "Исламское государство".

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