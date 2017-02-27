Взрыв произошел в правительственном здании в Индонезии

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Полиция Индонезии проводит расследование в связи со взрывом в правительственном здании в городе Бандунг, передает агентство Рейтер.

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По данным агентства, в данный момент полиция ведет перестрелку с нападавшим в правительственном здании.

Ранее сообщалось, что индонезийский полицейский спецназ арестовал в восточном пригороде Джакарты пятерых предполагаемых террористов-сторонников террористической организации "Исламское государство".