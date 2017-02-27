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    В мире

    Претендент на пост министра ВМС США снял свою кандидатуру

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    По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, это было собственное решение претендента по личным причинам и "тем ощутимым вызовам, с которыми он столкнулся".
    Претендент на пост министра Военно-морских сил США Филип Билден
    wikipedia

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Претендент на пост министра Военно-морских сил США Филип Билден снял свою кандидатуру, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump
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    "Это было его собственное решение по личным причинам и тем ощутимым вызовам, с которыми он столкнулся, пытаясь обособить себя от своих деловых интересов", — приводит агентство Франс Пресс заявление Мэттиса, сообщившего, что рассмотрит другую кандидатуру.

    Ранее сообщалось, что советником президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии. В 1980 году закончил военную академию Вэлли-Фордж, а спустя четыре года – академию в Вест-Пойнте, высшее учебное заведение сухопутных войск США. Служил в группе американских войск в Германии, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке, за что был награжден Серебряной звездой. Позднее служил на Ближнем Востоке и в 2000-е снова принимал участие в операциях в Ираке, а также в Афганистане.

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