Претендент на пост министра ВМС США снял свою кандидатуру

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Претендент на пост министра Военно-морских сил США Филип Билден снял свою кандидатуру, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Это было его собственное решение по личным причинам и тем ощутимым вызовам, с которыми он столкнулся, пытаясь обособить себя от своих деловых интересов", — приводит агентство Франс Пресс заявление Мэттиса, сообщившего, что рассмотрит другую кандидатуру.

Ранее сообщалось, что советником президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии. В 1980 году закончил военную академию Вэлли-Фордж, а спустя четыре года – академию в Вест-Пойнте, высшее учебное заведение сухопутных войск США. Служил в группе американских войск в Германии, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке, за что был награжден Серебряной звездой. Позднее служил на Ближнем Востоке и в 2000-е снова принимал участие в операциях в Ираке, а также в Афганистане.