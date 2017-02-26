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    В мире

    Глава МИД ФРГ обсудит в Вене ситуацию в Донбассе

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    В Вене Зигмар Габриэль встретится с коллегой Себастьяном Курцем и канцлером Австрии Кристианом Керном. В Риме он проведет встречу с главой МИД Анджелино Альфано.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обсудит в понедельник в Вене урегулирование в Донбассе.

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    "В Вене я намерен обсудить со своими партнерами тематику ОБСЕ — Австрия играет, приняв председательство в ОБСЕ от ФРГ, важную роль в наших усилиях по стабилизации режима прекращения огня на востоке Украины", — заявил Габриэль, чьи слова цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

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    В Вене министр проведет встречи с коллегой Себастьяном Курцем и канцлером Австрии Кристианом Керном. В Риме, куда он также прибудет в понедельник, Габриэль встретится с главой МИД Анджелино Альфано.

    Помимо Украины, стороны намерены обсудить двухсторонние отношения, европейские и международные темы, а также конфликты и кризисы.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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