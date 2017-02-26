Белый дом изучает возможность выйти из Совета ООН по правам человека – СМИ

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека, сообщает журнал Politico со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

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По данным источников издания, США могут решиться на этот шаг из-за того, что Совет, вероятно, оказывал влияние на принятие резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля.

На следующей сессии Совета ООН по правам человека вопрос будет обсуждаться, однако какого-либо решения со стороны США не ожидается, заверили собеседники Politico.

В принятой ООН резолюции от 23 декабря действия Израиля были расценены как "грубое нарушение" международных законов. Документ получил поддержку 14 членов Совбеза, делегация США воздержалась при голосовании, не применив право вето, на чем настаивали власти Израиля.

Совет по правам человека ООН — международный правозащитный орган в системе организации, он заменил Комиссию по правам человека. Считается вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло в 2006 году. Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов СПЧ, которые занимают 47 мест в совете.