На Кубе шесть человек погибли и 50 ранены при столкновении поездов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В центральной части Кубы шесть человек погибли и более 50 были ранены при столкновении пассажирского поезда c товарным составом, пишет местная газета Escambray.

Пассажир поезда Хулио Вера сообщил изданию, что оба поезда двигались по одной ветке навстречу друг другу. Отмечается, что товарный состав использовался для перевозки сахарного тростника.

Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус. Власти расследуют обстоятельства инцидента.

Напомним, 22 февраля в Калиновке в Винницкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде дизель-поезд "Хмельницкий-Винница" столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ".