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    В мире

    На Кубе шесть человек погибли и 50 ранены при столкновении поездов

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    Оба поезда двигались по одной ветке навстречу друг другу. Отмечается, что товарный состав использовался для перевозки сахарного тростника. Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус.
    На Кубе шесть человек погибли и 50 ранены при столкновении поездов
    escambray.cu

    МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В центральной части Кубы шесть человек погибли и более 50 были ранены при столкновении пассажирского поезда c товарным составом, пишет местная газета Escambray.

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    Пассажир поезда Хулио Вера сообщил изданию, что оба поезда двигались по одной ветке навстречу друг другу. Отмечается, что товарный состав использовался для перевозки сахарного тростника.

    Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус. Власти расследуют обстоятельства инцидента.

    Напомним, 22 февраля в Калиновке в Винницкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде дизель-поезд "Хмельницкий-Винница" столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ".

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