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    В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал

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    Мэр города евангельский пастор Марсело Кривелла, сославшись на плохое самочувствие жены, отложил начало празднеств до 20:30 по местному времени и сам пропустил церемонию открытия.
    Жаркие танцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Claudia Daut

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В бразильском Рио-де-Жанейро стартовал традиционный пятидневный карнавал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп
    VALERY HACHE/AFP
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп

    Отмечается, что  самое известное в мире карнавальное веселье в Рио-де-Жанейро открылось в пятницу странным образом, поскольку мэр города евангельский пастор Марсело Кривелла, сославшись на плохое самочувствие жены, отложил начало празднеств до 20:30 по местному времени и сам пропустил церемонию открытия.

    Жители ожидали традиционной передачи ключа города королю карнавала Момо, что всегда с большим энтузиазмом делал бывший мэр Эдуардо Паес. Однако нынешний мэр, вступивший в должность 1 января, делегировал вместо себя главу агентства по туризму Рио-де-Жанейро. Еще более странным для жителей города казалось решение увести в сопровождении охраны человека, сыгравшего образ самого "короля Момо".

    Хранитель ключа Кристина Марина сообщила агентству, что сама не понимает нынешней ситуации. Тем не менее, тысячи человек вышли на улицы, чтобы потанцевать и принять участие в парадах.

    Напомним, 23 февраля в Ницце начались традиционные две недели карнавала. Для того, чтобы увидеть праздничные мероприятия в город приезжают около 1 миллиона туристов.

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