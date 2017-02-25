В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В бразильском Рио-де-Жанейро стартовал традиционный пятидневный карнавал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что самое известное в мире карнавальное веселье в Рио-де-Жанейро открылось в пятницу странным образом, поскольку мэр города евангельский пастор Марсело Кривелла, сославшись на плохое самочувствие жены, отложил начало празднеств до 20:30 по местному времени и сам пропустил церемонию открытия.

Жители ожидали традиционной передачи ключа города королю карнавала Момо, что всегда с большим энтузиазмом делал бывший мэр Эдуардо Паес. Однако нынешний мэр, вступивший в должность 1 января, делегировал вместо себя главу агентства по туризму Рио-де-Жанейро. Еще более странным для жителей города казалось решение увести в сопровождении охраны человека, сыгравшего образ самого "короля Момо".

Хранитель ключа Кристина Марина сообщила агентству, что сама не понимает нынешней ситуации. Тем не менее, тысячи человек вышли на улицы, чтобы потанцевать и принять участие в парадах.

Напомним, 23 февраля в Ницце начались традиционные две недели карнавала. Для того, чтобы увидеть праздничные мероприятия в город приезжают около 1 миллиона туристов.