Посол: Россия хочет поссорить Украину и Польшу

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Польское и украинское правительства понимают, что "ни в коем случае нам нельзя ссориться", а необходимо сотрудничать для "противостояния российской агрессии и пропаганде", — заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло в интервью газете "День".

Таким образом он прокомментировал заявление лидера "Права и Справедливости" Ярослава Качиньского о том, что, героизируя Бандеру, Украина никогда не сможет присоединиться к европейскому сообществу.

"Думаю, и в Польше, и в Украине такие заявления делаются, исходя прежде всего из внутриполитических соображений, не из интересов украинско-польских отношений… Есть антиукраински настроенные люди и в Польше, которые таким образом работают на свой электорат. В этих условиях важно, что между нашими странами сохраняется коммуникация", – сказал он.

"История есть история, а будущее есть будущее", – заявил Пекло.

Он подчеркнул, что и польское, и украинское правительства понимают, что "ни в коем случае нам нельзя ссориться".

По поводу вопроса о Волынской трагедии Пекло заявил, что и Украина и Польша писали извинительные письма друг другу: "И я думал, что процесс пошел. Но, к сожалению, есть Россия, которая хочет нас поссорить, и делает все возможное для этого", – сказал он, добавив, что недавние акты вандализма, имевшие место в Гуте Пеняцкой и историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", были устроены для того, чтобы "поссорить нас".

Пекло также прокомментировал инцидент с сожжением украинского флага во время Марша в Варшаве летом и в декабре прошлого года в Перемышле: "Если это сделал поляк, то он работает не на Польшу, а на какой-то другой интерес… Недавно кто-то повесил портрет Бандеры у нас на посольстве. И снова — фильм. Россия понимает, что социальные сети для них — это лучшее оружие, которое только может быть. Далее это переходит из соцсетей в мейнстрим… И это — проблема, что Россия достигает того, чего хочет".

По мнению посла, хорошо было бы организовать группу журналистов с польской и украинской стороны, имеющих опыт расследований, чтобы они поработали над такими инцидентами с провокациями и фейками и на основе этого написали статью.

В январе в Украине произошло два акта вандализма антипольской направленности. Первый инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Второй акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.