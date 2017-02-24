наверх
24.02.201715:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Посол: Россия хочет поссорить Украину и Польшу

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (94)

    (обновлено: )1101
    По мнению Яна Пекло, хорошо было бы организовать группу журналистов с польской и украинской стороны, имеющих опыт расследований, чтобы они поработали такими инцидентами с провокациями и фейками и на основе этого написали статью.
    Ян Пекло
    Facebook Яна Пекло

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Польское и украинское правительства понимают, что "ни в коем случае нам нельзя ссориться", а необходимо сотрудничать для "противостояния российской агрессии и пропаганде", — заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло в интервью газете "День".

    Таким образом он прокомментировал заявление лидера "Права и Справедливости" Ярослава Качиньского о том, что, героизируя Бандеру, Украина никогда не сможет присоединиться к европейскому сообществу.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Украина - Польша: дружбу раскололи воля или смерть

    "Думаю, и в Польше, и в Украине такие заявления делаются, исходя прежде всего из внутриполитических соображений, не из интересов украинско-польских отношений… Есть антиукраински настроенные люди и в Польше, которые таким образом работают на свой электорат. В этих условиях важно, что между нашими странами сохраняется коммуникация", – сказал он.

    "История есть история, а будущее есть будущее", – заявил Пекло.

    Он подчеркнул, что и польское, и украинское правительства понимают, что "ни в коем случае нам нельзя ссориться".

    По поводу вопроса о Волынской трагедии Пекло заявил, что и Украина и Польша писали извинительные письма друг другу:  "И я думал, что процесс пошел. Но, к сожалению, есть Россия, которая хочет нас поссорить, и делает все возможное для этого", – сказал он, добавив, что недавние акты вандализма, имевшие место в Гуте Пеняцкой и историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", были устроены для того, чтобы "поссорить нас".

    Пекло также прокомментировал инцидент с сожжением украинского флага во время Марша в Варшаве летом и в декабре прошлого года в Перемышле: "Если это сделал поляк, то он работает не на Польшу, а на какой-то другой интерес… Недавно кто-то повесил портрет Бандеры у нас на посольстве. И снова — фильм. Россия понимает, что социальные сети для них — это лучшее оружие, которое только может быть. Далее это переходит из соцсетей в мейнстрим… И это — проблема, что Россия достигает того, чего хочет".

    По мнению посла, хорошо было бы организовать группу журналистов с польской и украинской стороны, имеющих опыт расследований, чтобы они поработали над такими инцидентами с провокациями и фейками и на основе этого написали статью.

    В январе в Украине произошло два акта вандализма антипольской направленности. Первый инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Второй акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Андрей Артеменко на допросе в ГПУ
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Игорь Насалик
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике