Google обвинил Uber в воровстве технологий - СМИ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, подал иск против компании Uber, обвинив ее в воровстве интеллектуальной собственности, а именно используемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора), пишет Business Insider.

В декабре прошлого года американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, выделил проект по разработке беспилотного автомобиля в отдельную компанию под названием Waymo. До этого в течение шести лет проект существовал как часть исследовательской лаборатории Х.

Компания Waymo подала иск в окружной суд Сан-Франциско. Она обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему лидара и использовали ее в стартапе Uber — компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

"Мы считаем, что эти действия были конкретным планом с целью украсть коммерческие тайны и интеллектуальную собственность Waymo", — завили в дочерней компании Alphabet.

В своем иске компания Waymo указала, что ее, вероятно, случайно поставили в копию письма, содержащего чертежи лидара Uber, схема которого поразительно напоминала собственные наработки Waymo, пишет издание.

Waymo предполагает, что сооснователь проекта беспилотных автомобилей Google Энтони Левандовски за шесть недель до ухода из компании загрузил более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара.

Левандовски после девяти лет работы в Google ушел из компании и основал стартап Otto. Waymo также подозревают, что Левандовски установил особое программное обеспечение на свой корпоративный лэптоп, чтобы иметь доступ к серверу с чертежами Waymo. После этого он загрузил 9,7 гигабайт конфиденциальных файлов и коммерческих тайн компании, куда входили планы проектов, файлы с чертежами и тестовая документация, говорится в тексте иска.

Ранее сообщалось, что компания Uber только запустила подразделение в Украине, а ее уже обвинили в нарушении интеллектуальных прав.