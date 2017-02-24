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    Генсек ООН воодушевлен началом межсирийских переговоров в Женеве

    Тема:

    Освобождение Сирии (78)

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    Четвертый раунд переговоров в Женеве стартовал после почти годичной паузы. Главными их темами заявлены создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.
    Генсек ООН Антониу Гутерреш
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш воодушевлен началом четвертого раунда межсирийских переговоров, в день открытия которого участники собрались в одном зале, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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    Четвертый раунд переговоров в Женеве стартовал после почти годичной паузы. Главными их темами заявлены создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.

    "Генсек воодушевлен тем, что сирийцы, которые приняли приглашение ООН в Женеву в рамках возобновления межсирийских переговоров, собрались в одной комнате", — говорится в распространённом заявлении.

    Гутерреш высоко оценил работу спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также отметил, что на официальном открытии нового раунда в четверг присутствовали члены Совета Безопасности и представители Международной группы поддержки Сирии. "Важно международное единство в месяцы, предшествующие ведомому ООН процессу", — говорится в сообщении.

    Представителей разных сторон уже шестилетнего сирийского конфликта, которые приехали в Женеву, Гутерреш призвал "работать в духе доброй воли вместе с спецпосланником ООН, который пытается облегчить процесс". Тем не менее, глава всемирной организации признает, что это не простой путь, он убежден, что "только политическое решение может принести мир в Сирию".

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