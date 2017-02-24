ФБР отказалось прекратить утечки о "связях окружения Трампа с РФ" - СМИ

Фото: Federal Bureau of Investigation

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Белый дом потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР) США прекратить утечки в СМИ о "связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией", но получил отказ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, в ФБР отказались публично выступить с заявлением, что подобные сообщения ложны и что никаких контактов окружения Трампа с Россией не было, уточняет телеканал.

При этом прямое общение на эту тему между Белым домом и ФБР было бы нарушением давно существующих правил, по которым исполнительная власть не может влиять на ход расследований, уточняет телеканал. Тем не менее, по его данным, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас обратился с подобной просьбой к заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу.

Представитель Белого дома признал, что Прибас говорил с Маккейбом и директором ФБР Джеймсом Коми и просил их проинформировать журналистов о безосновательности сообщений. Источники заявляют, что Коми отказался что-либо комментировать журналистам, поскольку речь идет об идущем расследовании. Тем не менее, это не помешало утечкам, которые постоянно допускают подчиненные Коми в средства массовой информации относительно все того же расследования "связей с Россией".

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про связи команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. По его словам, "это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах и которое не указывает ни на какие конкретные факты".