Построить Европу без России невозможно – Юнкер

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Построить Европу без сотрудничества с Россией невозможно, для переосмысления европейской архитектуры ЕС должен работать с соседними странами, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я думаю, что нам нужно переосмыслить европейскую архитектуру, потому что продолжать идти по нынешнему пути невозможно. И нам нужно согласовать с нашими соседями ориентиры, которым должна следовать европейская архитектура", — сказал Юнкер, выступая в Лувенском католическом университете.

По его словам, "несмотря на все проблемы, которые существуют в отношениях с Россией, нужно понимать, что без России нельзя построить Европу, не в смысле ЕС, а в смысле континента".

"Невозможна ситуация, при которой Россия не соблюдает правила и при которой Россия, не сумев обескуражить ЕС, сталкивается с абсолютным нежеланием повернуться в ее сторону", — заявил председатель Еврокомиссии.

Он отметил, что это касается "и Турции, и большой части тюркоязычного мира, потому что это наши (Евросоюза – ред.) соседи".

Ранее Юнкер заявил, что Евросоюз в ближайшие недели намерен выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

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