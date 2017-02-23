На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв, есть жертвы

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. На АО "Ферганаазот", крупнейшем производителе азотных удобрений в Узбекистане (Фергана, областной центр на востоке страны), в четверг произошел взрыв, есть жертвы, сообщает МЧС республики.

"Двадцать третьего февраля в Фергане на ОАО "Ферганаазот" при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число жертв не указывается.

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По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.

В начале февраля произошел взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва.