Вступило в силу соглашение ВТО о либерализации мировой торговли

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Вступило в силу соглашение стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement — TFA). Соглашение стало действующим в связи с тем, что его ратифицировали более двух третей участников ВТО, пишет DW со ссылкой на со ссылкой на сообщение организации.

Глава ВТО Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5 процентного пункта в год. Соглашение принято в ходе конференции на Бали в 2013 году, предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран.