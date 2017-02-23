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    Власти Сан-Хосе в США эвакуируют около 14 тыс жителей из-за наводнения

    Тема:

    Катаклизмы в мире: торнадо в США (126)

    (обновлено: )9
    Власти третьего по величине города штата распорядились эвакуировать жителей отдельных районов, а также рекомендовали тем, кому может угрожать наводнение, покинуть свои дома.
    Наводнение в Калифорнии
    @ajplus

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Власти американского города Сан-Хосе в штате Калифорния издали распоряжение об обязательной эвакуации около 14 тысяч жителей из-за наводнения, сообщает агентство Рейтер.

    Мощный оползень в Калифорнии. Видео
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    Мощный оползень в Калифорнии

    Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города. Власти третьего по величине города штата распорядились эвакуировать жителей отдельных районов, а также рекомендовали тем, кому может угрожать наводнение, покинуть свои дома.

    "Жителям затопленных территорий… не будет позволено вернуться в свои дома в среду. Мы еще не справились с ситуацией", — заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.

    Согласно прогнозам синоптиков, дожди в районе Сан-Хосе могут возобновиться.

    @abc7kristensze
    Наводнение в Калифорнии

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного грозового циклона на юге американского штата Калифорния.

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