Власти Сан-Хосе в США эвакуируют около 14 тыс жителей из-за наводнения

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Власти американского города Сан-Хосе в штате Калифорния издали распоряжение об обязательной эвакуации около 14 тысяч жителей из-за наводнения, сообщает агентство Рейтер.

Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города. Власти третьего по величине города штата распорядились эвакуировать жителей отдельных районов, а также рекомендовали тем, кому может угрожать наводнение, покинуть свои дома.

"Жителям затопленных территорий… не будет позволено вернуться в свои дома в среду. Мы еще не справились с ситуацией", — заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в районе Сан-Хосе могут возобновиться.

@abc7kristensze Наводнение в Калифорнии

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного грозового циклона на юге американского штата Калифорния.