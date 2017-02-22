В Нью-Йорке простились с Чуркиным

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Нью-Йорке, в постоянном представительстве России при ООН, прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался в понедельник.

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Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата. Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом Виталия Чуркина будет отправлен в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда РФ Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез от латиноамериканских и карибских стран, постпред США Никки Хейли.

Многие из присутствовавших послов, а также генсек ООН еще накануне оставили записи в книге соболезнований в российской миссии, она будет открыта до 23 февраля.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.