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    В Нью-Йорке простились с Чуркиным

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    Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек - сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата.
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Нью-Йорке, в постоянном представительстве России при ООН, прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался в понедельник.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

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    Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата. Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом Виталия Чуркина будет отправлен в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

    С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда РФ Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез от латиноамериканских и карибских стран, постпред США Никки Хейли.

    Многие из присутствовавших послов, а также генсек ООН еще накануне оставили записи в книге соболезнований в российской миссии, она будет открыта до 23 февраля.

    Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

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