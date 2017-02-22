В Риме более тысячи человек вышли на акции протеста

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. В Риме четыре человека были арестованы, еще четверо полицейских пострадали в результате столкновений между протестующими и правоохранителями, сообщает во вторник агентство askanews.

В уличных протестах в итальянской столице приняли участие уличные торговцы, выступающие против директивы европейских властей, которая вводит тендеры на лицензии на работу уличных киосков, рынков и фургонов с едой, а также многочисленные таксисты. Последние отказываются выходить на работу 6-й день подряд, протестуя против законодательных поправок в секторе перевозок, что, по их мнению, облегчит работу международных компаний, которые предоставляют услуги такси через приложения в телефоне или планшете.

Согласно сообщению askanews, в манифестациях приняло участие около тысячи человек. Они перекрыли движение по главной торговой улице города Виа дель Корсо, заняли площади у дворца Монтечиторио, в котором заседает нижняя палата итальянского парламента, а также у дворца Киджи, который является резиденцией премьера Италии. К таксистам присоединились коллеги из других городов.

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Не обошлось без стычек с полицией: у штаб-квартиры правящей Демократической партии стражи порядка были вынуждена применять резиновые дубинки после того, как демонстранты стали закидывать здание стеклянными бутылками и другими предметами.

После столкновений были задержаны четыре человека. Двое из них оказались ультраправыми активистами, третий использовал в драке кастет, а четвертый применил взрывпакет. Ранения получили трое протестующих и четверо полицейских.

Забастовка таксистов приобретает общенациональный характер — к римским коллегам присоединились водители из Турина, Генуи и Неаполя.