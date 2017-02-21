Генсек ООН: будет не хватать мастерства и дружбы Чуркина

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ Виталия Чуркина, отметил ценную возможность работать с ним.

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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

"Я только что вернулся в Нью-Йорк, и был шокирован и опечален известием о скоропостижной кончине постпреда Виталия Ивановича Чуркина, выдающегося дипломата", — говорится в распространенном заявлении генсека ООН. Гутерреш находился в Германии, где принимал участие в министерских встречах в Бонне и конференции по безопасности в Мюнхене.

"Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы. Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье, родным, правительству и народу России", — говорится в заявлении Гутерреша.

Генсек ООН отметил, что Чуркин на посту постпреда РФ при ООН пережил одни из наиболее трудных и важнейших периодов новейшей мировой истории. Он также назвал Чуркина исключительно профессиональным дипломатом, ярким, остроумным оратором и человеком с множеством талантов и интересов.