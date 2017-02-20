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    В мире

    Пассажирский и товарный составы столкнулись в Индии

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    Пассажирский поезд направлялся в Дели и шел со скоростью 25-30 километров в час, когда столкнулся с товарным составов, шедшим во встречном направлении.
    Столкновение поездов в Индии
    @htTweets

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. По меньшей мере три человека пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в индийском штате Уттар-Прадеш в понедельник, сообщает издание Hindustan Times.

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    Инцидент произошел около 01.30 понедельника (22.00 по Киеву) у железнодорожной станции Тундла, расположенной в 25 километрах к северо-востоку от Агры. Пассажирский поезд направлялся в Дели и шел со скоростью 25-30 километров в час, когда столкнулся с товарным составов, шедшим во встречном направлении.

    В результате два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. По предварительной версии, инцидент произошел по вине машиниста товарного состава, который проехал запрещающий сигнал на развилке.

    Пассажирский состав продолжил движение уже через четыре часа после столкновения. Железнодорожное полотно было повреждено, что сказалось на движении поездов, ожидается, что уже к полудню понедельника движение будет восстановлено в нормальном режиме.

    Напомним, железнодорожная катастрофа произошла накануне в Бельгии. В районе станции Лёвен с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате аварии, как сообщается, погиб один человек и более 20 пострадали.

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