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    ЦРУ и ФБР не выявили связей штаба Трампа с РФ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (24)

    (обновлено: )7310
    По словам главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса, представители высшего звена разведывательного сообщества сообщили, что обвинения в адрес президента США Дональда Трампа не просто сильно преувеличены, но и не соответствуют истине.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа не контактировал с сотрудниками разведки РФ во время избирательной кампании, сообщил глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус в эфире телеканала Fox News.

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    "Я могу заверить вас, что представители высшего звена разведывательного сообщества сообщили мне, что эти обвинения не просто сильно преувеличены, но и не соответствуют истине. Они ясно дали понять, что эта история — полная ерунда", — сказал Прибус, уточнив, что речь идет об информации ЦРУ и ФБР.

    Говоря о бывшем советнике по нацбезопасности Майкле Флинне, Прибус подчеркнул, что Флинн утаивал информацию о своих контактах с российской стороной от руководства.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что ЦРУ пришло к выводу о российском вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.

    Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Клинтон о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".

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