В США переходят к более активному задержанию нелегальных иммигрантов - СМИ

DAVID MCNEW / AFP

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности США составило проекты основных направлений по иммиграции, направленных на активное задержание и депортацию иммигрантов, живущих в США нелегально, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на служебные документы, подписанные главой ведомства Джоном Келли.

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Ранее Келли заявил, что американская администрация рассматривает возможность введения новой версии указа о запрете на въезд в страну гражданам некоторых государств.

Меморандумы датированы пятницей и направлены на исполнение указа президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией в стране. Келли планирует дополнительно нанять несколько тысяч человек, а также дать более подробную информацию касательно лиц, которых ждет незамедлительная депортация. Среди них — нелегальные иммигранты, совершавшие преступления.

"Волна нелегальной иммиграции на южной границе страны перегрузила федеральные агентства и ресурсы, а также создала заметную уязвимость национальной безопасности США", — приводит агентство выдержку из документов Келли.

Министерство, согласно наброскам, намерено оставить в силе одну программу администрации прежнего президента США Барака Обамы, которая позволяет молодым людям, оказавшимся в стране незаконно еще детьми, остаться и получить разрешение на работу. Программа с момента ее действия в 2012 году помогла защитить порядка 750 тысяч мигрантов, отмечает агентство. Трамп заявлял о желании покончить с ней, однако на прошлой неделе заявил, что великодушно отнесется к программе.

Белый дом высказал возражение по поводу документов и в данный момент работает с министерством внутренней безопасности США над координацией политики, сообщил представитель администрации Трампа.

Согласно проекту директив, Келли также намерен нанять дополнительно более 10 тысяч человек, а также привлечь к работе еще 5 тысяч сотрудников пограничных служб. С целью реализации намерений Трампа построить стену на границе с Мексикой Келли также призывает погранично-таможенную службу США "незамедлительно начать планирование, строительство и возведение стены".

Глава ведомства считает строительство стены необходимым для предотвращения нелегальной иммиграции в США и называет его "критически важным компонентом" стратегии Трампа по обеспечению безопасности на границах, отмечает агентство.

Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее со ссылкой на проект указа сообщала о планах американских властей мобилизовать 100 тысяч бойцов Национальной гвардии на задержание нелегалов, однако Белый дом опроверг эти сообщения.